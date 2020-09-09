Уникальный код: как промаркируют вакцину от COVID-19

В России началась цифровая маркировка вакцины от коронавируса - каждый этап движения лекарственного препарата от производителя к пациенту можно будет отследить.

Развитию системы маркировки товаров в целом сегодня было посвящено совещание президента Владимира Путина с членами правительства.

Каждая ампула российской вакцины получит уникальный код, с помощью которого можно будет проверить родословную лекарства с момента появления на свет. Система обязательной маркировки товаров заработала в России всего два месяца назад и уже принесла удивительные результаты.

«Легализуются целые отрасли. Начало маркировки было с изделий меховых, попросту с шуб, которые начали маркировать. По всем абсолютно расчетам, которые давали маркетинговые ассоциации, у нас примерно рынок меховых изделий был шесть миллиардов рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, после начала маркировки за год оказалось, что не шесть миллиардов рублей, а шестьдесят», - отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

После того, как маркировка стала обязательной для сигарет, на российском рынке неожиданно возникли десятки новых табачных компаний. Не из ниоткуда, конечно же, вышли из тени - иначе товар продать теперь невозможно.

За два месяца это пополнило бюджет страны на 56 миллиардов, а еще выяснилось, что редкие и очень дорогие лекарства, что государство бесплатно выдает тяжело больным, случайно якобы оказывались в свободной продаже в аптеках.

«Выявлено, что ряд препаратов, предназначенных для пациентов с онкологией, коронавирусом, ВИЧ-инфекцией, поставлялись ранее только в аптеки и больничные сети других субъектов России. А на территории московского региона в гражданском обороте находились незаконно», - пришла к выводу помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора.

Китайские кеды тоже больше не продадут под видом фирменных и, как следствие, очень дорогих. Каждая пара обуви обязательно должна быть проштампована. Система работает просто. Уникальный код получает любая единица продукции, которая пытается стать товаром на российском рынке. Не важно - собственное производство или импорт.

«Система маркировки интегрирована во все кассы в стране, на сегодняшний день мы получаем информацию с пятисот тысяч касс по всей стране по тем товарам, для которых маркировка обязательна. И если что-то не так с кодом, поддельный, касса в онлайн режиме автоматически сообщает об этом нарушении», - объяснил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Проще говоря, если с кодом что-то не так, кассовый аппарат просто не позволит провести операцию - отменит покупку.

Сейчас в списке обязательных к маркировке 12 товарных групп: шубы, табак, лекарства, парфюмерия, молочная продукция, изделия легкой промышленности. Но уже сейчас в правительстве подумывают о расширении ассортимента.

«Считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше проект масштабировать на другие алкогольные напитки», - допустил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Некоторые категории товаров пока маркируют в порядке эксперимента, в полном объеме система должна заработать через четыре года.