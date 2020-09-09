Ядерный удар: британские СМИ рассказали о планах Черчилля бомбить СССР

Крупнейшие британские газеты вышли в тираж с громкими заголовками - «Как Черчилль вел разговоры о ядерной бомбардировке России». А ниже приводится документ-сенсация. Его недавно обнаружили в тайных архивах американской газеты New York Times.

Речь о служебной записке издателя, в которой он подробно излагает детали одного из своих разговоров с Уинстоном Черчиллем в начале 50-х городов.

«Затем Черчилль ошеломил нас во второй раз, заявив, что, будь он снова премьер-министром и сумей заручиться согласием нашего правительства, он бы предъявил России ряд условий. В форме ультиматума. Русские бы отказались, и тогда следовало проинформировать Кремль, что, если он не передумает, мы сбросим атомные бомбы на 20 или 30 городов», - приводится цитата в статье.

На тот момент политик возглавлял оппозицию в британском парламенте. И, как следует из документа, пропагандировал радикальные методы давления на Кремль, а именно, предлагал сбрасывать ядерные бомбы на советские города в обмен на уступки со стороны Москвы.