В стране и мире Путин: ШОС оперативно реагирует на новые острые вызовы, в том числе связанные с COVID-19 Роман Захаров Президент РФ отметил, что, действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов, государства, которые входят в организацию, стремятся вместе искать пути решения актуальных вопросов мировой повестки дня. © Фото: Element5 Digital, Pexels.com Страны Шанхайской организации сотрудничества оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии COVID-19. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин. «ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса», - сказал российский лидер в ходе встречи с главами МИД стран - участниц ШОС, состоявшейся в формате видеоконференции. Президент РФ отметил, что, действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов, государства, которые входят в организацию, стремятся вместе искать пути решения актуальных вопросов мировой повестки дня, находиться в тесной внешнеполитической координации, в том числе в ООН и других международных форматах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует