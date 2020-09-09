Десятки эвакуированных: в Ростове-на-Дону горит отель

В эти минуты в Ростове-на-Дону эвакуируют людей из горящего отеля. Спасатели уже вывели около 70 человек из охваченного огнем здания, сообщают в областном МЧС.

У гостиницы вспыхнула кровля. Огонь распространился на площадь 120 квадратных метров. На кадрах с места ЧП видно, как в небо поднимается густой черный дым.

Сейчас с пожаром борются около 90 сотрудников МЧС и более 30 единиц техники. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.