«Управление извне»: Лукашенко назвал цели организаторов беспорядков в Белоруссии

Выполнение требований оппозиции было бы катастрофой для Белоруссии. Это одно из высказываний ее президента Александра Лукашенко в интервью российским СМИ. Сегодня была опубликована его полная версия.

Происходящее в Белоруссии Лукашенко назвал прямым вмешательством Запада во внутренние дела страны. На вопросы российских СМИ, президент отвечал максимально подробно и, как отметили сами журналисты, достаточно искренно. Глава республики уверен, если он сейчас уйдет, то репрессиям подвергнутся его сторонники.

«Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать. Потому что вы видите, кто на улице. Не эта детвора. Слушайте, про них забудут назавтра, а вот те - и многих вы не видите, а я их вижу. Это меня держит, я обязан перед этими людьми», - признался Лукашенко.

Минувшим вечером акции протеста прошли в нескольких городах. По информации МВД, участие в них приняли не более 500 человек. Уже утром стало известно, что в Минске, по обвинению в призывах захвата власти, задержан член президиума так называемого координационного совета оппозиции Максим Знак.

На этом фоне, Светлана Тихановская, которая накануне призывала ПАСЕ ввести санкции против руководства Белоруссии, открывает свой офис в Варшаве.

«Помощь всех стран, но Польши в частности, сложно переоценить в борьбе белорусов за свои права. В Польше шикарные белорусские диаспоры, которые поддерживают нас морально и поддерживают нас финансово», - заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии.

Власти Польши не скрывают, что поддержку бывшему кандидату в президенты Белоруссии оказывают на государственном уровне.

Ключи от новой штаб-квартиры Тихановской вручает лично премьер-министр Польши. Теперь, координация протестных действий в Белоруссии, будет идти напрямую из Варшавы.

«Наша солидарность также отражена в передаче вам ключей от Белорусского дома, дома для свободных белорусов в Варшаве, которые, я уверен, обеспечат успех борьбы за свободу, суверенитет и демократию. Дорогая Светлана, примите, пожалуйста, этот дар польского народа белорусскому народу, это место, штаб-квартира в Варшаве», - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Александр Лукашенко уверен, что именно западные страны инициировали начало протестных акций в Белоруссии, и называет конкретных виновников.

«Никакой дестабилизации в стране нет. Если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Что я имею ввиду под внешним фактором? Управление извне. И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграмм-каналы известные. Второй центр это Чехия, ну а потом уже Литва и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь», - констатировал Лукашенко.

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров говорит, что Россия последовательно выступает за начало в Белоруссии диалога между правительством и представителями самых разных общественных сил.

Чтобы сложившуюся обстановку обсуждали не с координационным советом оппозиции, как они этого требуют, а с профсоюзами, студенчеством, самыми разными политическими и общественными силами республики.

«Платформа для такого диалога существует и в этой связи неоднократно обращали внимание на предложение президента Лукашенко приступить к конституционной реформе. Важно, чтобы в этой конституционной реформе участвовали все слои общества. Я убежден, что это будет отвечать интересам белорусского народа и белорусского государства, а если это будет в интересах белорусов, то и в интересах России», - уверен министр иностранных дел РФ.

В интервью российским журналистам Александр Лукашенко ответил и на вопрос: почему на одном из видео у Дворца независимости он появился с автоматом в руках. Белорусский президент заявил, таким образом хотел развеять слухи, что покинул страну.

«Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь и я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя меня там за руки, за ноги, и вот пресс-секретарь там бежала сзади, держали, чтобы я не выходил, потому что а вдруг там снайпер, а вдруг что и прочее. Я говорю: "Нет, я должен выйти"», - пояснил Лукашенко.

Получила продолжение и история с Марией Колесниковой. Накануне она была задержана при попытке незаконно, как сообщает республиканский погранкомитет, пересечь белорусско-украинскую границу.

Как сообщил сегодня адвокат оппозиционера, она проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти.