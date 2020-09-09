Суд на Украине постановил арестовать 65 российских самолетов

Украинский суд по запросу прокуратуры страны постановил наложить арест на 65 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым. Об этом говорится в сообщении так называемой прокуратуры Крыма, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины.

Свое решение суд объяснил якобы нарушениями правил международных полетов российскими авиаперевозчиками.

«Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Главным управлением Службы безопасности Украины в республике (входит в состав СБУ. - Прим. ред.) обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда на полуостров и правил международных полетов, пока арестованы 65 воздушных судов-нарушителей», - сказано в сообщении.

При этом не объясняется, каким образом будет реализовываться данное решение. Также ведомство информирует, что суд вынес решения об аресте авиалайнеров в рамках уголовного дела, открытого украинскими правоохранительными органами.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам проведенного там референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.