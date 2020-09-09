Более 30 тысяч москвичей приняли участие в испытаниях вакцины от COVID-19

Более 30 тысяч добровольцев из 40 запланированных уже прошли отбор для участия в пострегистрационном тестировании вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, разработан также новый формат наблюдения за участниками испытаний. В том числе мобильное приложение, которое позволит установить прямой контакт между пациентом и разработчиком вакцины.

Первые добровольцы уже сделали прививку в клиниках Москвы. Мурашко отметил, что в ближайшее время вакцинация граждан из групп риска препаратом, разработанным Минобороны РФ совместно с центром Гамалеи, начнется и в регионах.