СК Белоруссии подтвердил арест Колесниковой и Знака

Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в ведомстве.

У белорусских следователей есть доказательства совершения оппозиционерами действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Белоруссии и на причинение вреда национальной безопасности.

Также СК подтвердил задержание юриста штаба бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико - Ильи Салея. Его также подозревают в совершении направленных на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности действий.