Для разных категорий граждан: в Москве пройдет Российский интернет-форум «РИФ 2020/in the City» Роман Захаров Основными темами форума станут: искусственный интеллект, биотех, deeptech, govtech, автомобили и технологии, edtech, Russia as a global R&S center, lifestyle, media, осознанное потребление, superapp, peopletech, women & it, e-com, HR, финтех, fake news и новые цифровые реальности. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Двадцать первого сентября 2020 года в Москве в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) состоится 24-й Российский интернет-форум «РИФ 2020/in the City». На протяжении 23 лет РИФ ежегодно проходил в выездном формате в Московской области в марте-апреле. В текущем году из-за событий, связанных с распространением COVID-19, РИФ+КИБ 2020, запланированный изначально на 15-17 апреля 2020 года, был перенесен в онлайн-формат. Под брендом РИФ.онлайн в период с 15 апреля по 20 августа состоялось свыше 150 онлайн-секций, в которых в общей сложности приняли участие 600 докладчиков и десятки тысяч слушателей. Также Оргкомитет РИФа сообщал в марте этого года, что помимо онлайн-формата, планируется проведение «офлайнового РИФа» в сентябре 2020. По словам организаторов мероприятия, за время вынужденного и стремительно перехода в онлайн-формат, им удалось не только усилить компетенции команды, но и нащупать новые интересные форматы, актуальные темы, наиболее острые для бизнеса вопросы. Также были запущены полноценное РИФ-телевидение и студия для интервью. «РИФ in the City» заинтересует разные категории граждан, поскольку объединит на одной площадке представителей государства и бизнеса, цифровых стейкхолдеров и предпринимателей. Основными темами форума станут: искусственный интеллект, биотех, deeptech, govtech, автомобили и технологии, edtech, Russia as a global R&S center, lifestyle, media, осознанное потребление, superapp, peopletech, women & it, e-com, HR, финтех, fake news и новые цифровые реальности. Партнеры, участники и спикеры форума смогут поделиться друг с другом опытом, обсудить достижения отрасли, обменяться мнениями по B2G-коммуникациям, затронуть вопросы реальных кейсов. Кроме того, площадка РИФ - это идеальное место для нетворкинга. Здесь после долгого офлайн-перерыва соберутся представители ИТ и смежных отраслей. Конечно, с соблюдением всех эпидемиологических норм, о чем позаботятся организаторы мероприятия. РИФ в этом году смогут посетить только около 1000 человек в традиционном формате и неограниченное количество желающих по онлайн-трансляции. Среди тех, кто будет непосредственное на месте проведения - около 200 докладчиков, топ-менеджеры крупных компаний и госкорпораций, и представители СМИ. Этой осенью площадка форума станет центральной для обеспечения прямого диалога отраслей цифровой экономики с государством. Представители государства на РИФ 2020 расскажут о мерах поддержки отрасли, векторах ее развития. Представители бизнеса на«РИФ 2020/in the City» смогут напрямую пообщаться с чиновниками, рассказать о своих достижениях, планах на будущее, проблемах и наиболее острых вопросах. Спикеры мероприятия поднимут наиболее важные темы для отраслей цифровой экономики, а значит будет много данных и аналитик, экспертных комментариев и эксклюзива. Организаторы уверены, что форум сформирует цифровую повестку на ближайший год и представит реальное состояние отрасли после пандемии коронавирусной инфекции. Форум станет долгожданным офлайн-продолжением форума «РИФ.онлайн», который стартовал 15 апреля 2020 года. «РИФ.онлайн» - это самый масштабный интернет-марафон в стране: за 5 месяцев вещания организаторам удалось запустить несколько контентных форматов: от аналитических секций до интервью. Организатор «РИФ 2020/in the City» - Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ведущих интернет-игроков, работающих на российском рынке, а также представителей отрасли цифровой экономики и смежных отраслей. Участник «РИФ-2020» получит доступ ко всем опциям форума: его официальным и неформальным мероприятиям, контенту и материалам. Предусмотрено также дистанционное участие, которое обеспечит доступ только к онлайн-трансляции из главного зала форума. Чтобы стать участником «РИФ 2020/in the City» нужно будет пройти предварительную регистрацию.