«Двусторонняя пневмония и COVID»: дочь актера Назарова рассказала о состоянии его здоровья

Дочь знаменитого российского актера Юрия Назарова подтвердила экстренную госпитализацию отца в отделение реанимации. В беседе со «Звездой» Татьяна Назарова озвучила его диагноз и рассказала о лечении.

«Он заболел, у него двусторонняя пневмония, и анализ на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Состояние средней тяжести, вчера его перевели в реанимацию, но все не так плохо, как звучит. У него уже есть улучшения», - отметила Назарова.

По ее словам, у Юрия Владимировича низкий уровень кислорода в крови, который поддерживается специальным аппаратом и лекарствами.

«Пока без аппарата он не может обходиться. Как только он сможет держать уровень кислорода самостоятельно - его переведут в отделение. Он в сознании, в хорошей палате. За ним круглосуточный присмотр», - заверила дочь актера.

Татьяна Назарова воздержалась от прогнозов, но выразила уверенность, что отец справится с выпавшими на его долю испытаниями. Юрию Назарову 83 года. Зрителям он полюбился по ролям в фильмах «Земля Санникова», «Бой с тенью», «Демидовы», «Сталинград» и др.