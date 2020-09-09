В Кремле отвергли слияние России и Белоруссии

Россия не собирается поглощать Белоруссию. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что речи о поглощении одной страной другого государства тоже не стоит на повестке дня в преддверии визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Визит запланирован на 14 сентября.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные», - отметил Песков.

С его слов, главы двух государств обсудят вопросы торгово-экономического партнерства, энергетику, вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и Союзного государства.