Минпромторг предложил ввести маркировку пива

Минпромторг предлагает начать маркировать пиво. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей... Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки», - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

При этом министр отметил важность такого шага, поскольку, по его словам, данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату.

Также глава Минпромторга выступил с предложением сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года.