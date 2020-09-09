Церковный купол рухнул с высоты в Тамбовской области: видео

Огромный купол строящегося храма Архангела Михаила в Тамбовской области рухнул с высоты. Инцидент произошел в селе Беломестная Криуша, когда позолоченный купол поднимали автокраном. Трос не выдержал, и конструкция полетела вниз с высоты восьми метров.

«В происшествии никто не пострадал, да и купол от удара получил незначительные повреждения. Хотя придется потратить некоторое время, чтобы выправить каркас и заказать металл, чтобы заменить погнувшиеся части», - цитирует сайт «Комсомольской правды» слова главы Беломестнокриушинского сельсовета Станислава Теплякова.

Строительство церкви в селе началось несколько лет назад на средства спонсоров. Повторную попытку установки купола рабочие предпримут после необходимого ремонта. Ожидается, что новый храм откроет свои двери в следующем году.