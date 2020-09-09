В посольстве подтвердили похищение российских моряков пиратами возле берегов Нигерии

Двое россиян похищены пиратами при захвате судна у берегов Нигерии. Эту информацию подтвердили в российском посольстве. Дипломаты заверили, что делают все возможное для скорейшего освобождения заложников.

Ранее нигерийские СМИ сообщили о нападении на грузовой корабль в Гвинейском заливе в 200 милях от побережья. Всего на корабле было 18 человек - семеро россиян и 11 филиппинцев. Большей части команды удалось забаррикадироваться в отсеках, благодаря чему они избежали похищения.

Похожий инцидент произошел минувшим летом. Тогда у берегов Нигерии были похищены семеро российских моряков. В плену они пробыли больше месяца, но благодаря работе наших дипломатов, властей Нигерии и представителей компании-судовладельца россиян удалось освободить.