В стране и мире Минпромторг предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года Роман Захаров В ведомстве также выступили с идеей ввести маркировку пива и дальше масштабировать эту программу на иные виды алкогольной продукции. © Фото: congerdesign, Pixabay Минпромторг РФ предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров. «Рассчитываем с 2021 года включить данную продукцию (питьевую упакованную воду - прим. ред.) в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке», - сказал он президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства. При этом Мантуров попросил главу государства поддержать данную инициативу ведомства. Министр также предложил ввести маркировку пива и дальше масштабировать эту программу на иные виды алкогольной продукции. По его словам, это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует