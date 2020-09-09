Минпромторг предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года
В ведомстве также выступили с идеей ввести маркировку пива и дальше масштабировать эту программу на иные виды алкогольной продукции.
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Минпромторг РФ предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров.
«Рассчитываем с 2021 года включить данную продукцию (питьевую упакованную воду - прим. ред.) в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке», - сказал он президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
При этом Мантуров попросил главу государства поддержать данную инициативу ведомства.
Министр также предложил ввести маркировку пива и дальше масштабировать эту программу на иные виды алкогольной продукции. По его словам, это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату.