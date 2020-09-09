Ученые доказали пользу голодания в борьбе с онкологией и болезнями сердца

Сокращение суточного рациона способствует увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришла группа ученых из Научно-исследовательского института Скриппса, которые доказали пользу умеренного голодания для здоровья.

По их мнению, дефицит калорий способствует снижению риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также деменции. Об этом говорится в научной статье в журнале Science Signaling.

В эксперименте, на котором основана гипотеза ученых, приняли участие лабораторные мыши, которым давали различное количество корма. Изучив метаболизм грызунов, исследователи пришли к выводу, что температура тела голодающих животных падала, что оказывало благоприятное воздействие на организм в целом.

Ученые предположили, что, разработав лекарственные препараты, имитирующие уменьшение температуры тела, можно содействовать продолжительной жизни человека.