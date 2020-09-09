В стране и мире Мишустин вручил правительственные награды за достижения в области культуры Роман Захаров Среди награжденных - народные артисты Никита Михалков и Владимир Машков. Премию также получила Гузель Яхина - автор романа «Зулейха открывает глаза». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Двенадцать премий в области культуры вручили сегодня в российском правительстве. Лауреатов поздравил лично премьер-министр Михаил Мишустин. Среди награжденных - народные артисты Никита Михалков и Владимир Машков. Премию также получила Гузель Яхина - автор романа «Зулейха открывает глаза». За проект историко-археологического комплекса «Булгар» и острова Град Свияжск награжден первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Лауреаты получили почетные знаки и дипломы, а также по два миллиона рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует