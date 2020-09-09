Мишустин вручил правительственные награды за достижения в области культуры
Среди награжденных - народные артисты Никита Михалков и Владимир Машков. Премию также получила Гузель Яхина - автор романа «Зулейха открывает глаза».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Двенадцать премий в области культуры вручили сегодня в российском правительстве. Лауреатов поздравил лично премьер-министр Михаил Мишустин.
Среди награжденных - народные артисты Никита Михалков и Владимир Машков. Премию также получила Гузель Яхина - автор романа «Зулейха открывает глаза».
За проект историко-археологического комплекса «Булгар» и острова Град Свияжск награжден первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Лауреаты получили почетные знаки и дипломы, а также по два миллиона рублей.