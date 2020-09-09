Путин одобрил инициативу использовать в следующем году оставшиеся деньги, выделенные туризму
Президент Российской Федерации пообещал подумать над выделением дополнительных средств для поддержки внутреннего туризма в следующем году.
Глава государства также одобрил инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся средств, которые были выделены из бюджета на поддержку отрасли.
«Деньги остались, мы сейчас как раз будем просить вашего поручения, чтобы с Минфином проработать изменение правил, для того чтобы можно было эти деньги использовать и в этом году, и в следующем, чтобы направить их как раз на помощь нашим гражданам на внутренних путешествиях», - предложил Чернышенко.
На поддержку могут рассчитывать и туристы, путешествующие по России. Они могут получить компенсацию своих расходов.
Услугой можно воспользоваться вплоть до 20 декабря. Для этого необходимо купить тур по России, оплатить его картой системы «МИР», зарегистрировавшись в программе лояльности.
Возврат части средств поступит не позднее пяти дней с момента оплаты. И это будет от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от потраченной суммы.