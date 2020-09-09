Памфилова считает, что онлайн-голосование повысит прозрачность выборного процесса

Внедрение онлайн-голосования на выборах может в перспективе заменить другие формы волеизъявления граждан, в том числе досрочного. Об этом в преддверии Единого дня голосования, который пройдет 13 сентября, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Кроме того, по ее словам, современные технологии позволяют повысить прозрачность, исключить человеческий фактор и минимизировать нарушения.

В ближайшее воскресенье в 20 регионах РФ будут выбирать губернаторов, в четырех - депутатов Госдумы. В 11 пройдут выборы в региональные парламенты.