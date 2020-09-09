Путин выразил надежду на то, что зима не застанет сферу ЖКХ врасплох

Президент Российской Федерации выразил надежду на то, что объекты энергетики и ЖКХ пройдут осенне-зимний период без сбоев и зима не застанет их врасплох.

Об этом глава государства говорил на совещании с членами правительства РФ с участием министра строительства Владимира Якушева и главы Минэнерго Александра Новака.

«Уважаемые коллеги, надеюсь, что зима нас врасплох не застанет», - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства, заслушав доклады Якушева и Новака.

Глава Минэнерго Александр Новак отметил возможный рост потребления электроэнергии на 1,6% в отопительный период в годовом выражении.

«Несмотря на снижение потребления электроэнергии в этом году с начала года на 2,3%, мы ожидаем, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%. И мы к этому готовимся», - сказал Новак.

С его слов, уже 91% объектов ЖКХ готовы к прохождению осенне-зимнего периода и находятся под пристальным контролем Минэнерго.