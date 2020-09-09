Песков рассказал, как пройдет большая пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина планируется пока в очном режиме, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам в среду.

«Мы пока планируем ее в живом формате. Не исключаем каких-то корректировок, но пока это, да, как обычно, заключительная ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря», - сказал он.

По словам Пескова, глава государства довольно часто общается в таком же формате с разными коллективами и руководителями регионов. И все это осуществляется в таком же формате, что и «прямая линия».

Также стало известно, что в Кремле намерены добавить к пресс-конференции элементы прямой линии с президентом.

«Что касается получения президентом обратной связи от людей из различных регионов, то мы попытаемся добавить элементы прямой линии в плане сбора вопросов в ежегодную пресс-конференцию президента», - сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что в 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате не состоится, однако некоторые элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию российского президента.