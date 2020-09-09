В Минздраве анонсировали мобильное приложение для получивших вакцину «Спутник V»
Третья фаза пострегистрационных испытаний стартовала в России 9 сентября.
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В России начнет работу информационный ресурс и приложение по сопровождению тех, кто получит вакцину против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Третья фаза пострегистрационных испытаний стартовала в России 9 сентября. Возможность участия в испытаниях в данный момент рассматривает Мексика - власти сообщили, что получили такое приглашение от Москвы.
Ранее о скорых испытаниях российского препарата также заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он намерен предложить прививку кандидатам в депутаты парламента - их почти 14 с половиной тысяч, - чтобы те смогли безопасно провести свои предвыборные кампании.