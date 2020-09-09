СМИ сообщили о задержании Марии Колесниковой в Минске

Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова арестована и доставлена в СИЗО на улице Володарского в Минске. Об этом сообщает портал tut.by, ссылаясь на отца Марии, Александра Колесникова.

«Руководитель следственной группы Главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - цитирует мужчину портал.

Позже в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что информация о местонахождении и правовой оценке действий представителя оппозиции будет представлена позднее.

Ранее сообщалось, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной. Там она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе с коллегами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.