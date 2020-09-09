Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американского президента Дональд Трамп номинировали на Нобелевскую премию мира за усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Об этом сообщает Fox News.

Кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.

«Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира», - поделился депутат в эфире.

В сопроводительном письме Нобелевскому комитету Кристиан Тибринг-Гедде предложил поощрить Трампа за его ключевую роль в становлении отношений между Израилем и ОАЭ.

«Так как ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания», - подчеркнул Кристиан.

Известно, что церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ пройдет 15-го сентября в Вашингтоне.

В совместном трехстороннем заявление с США говорится, что Израиль по условиям этой сделки временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

Из этого следует, что Эмираты станут третьей арабской страной после Египта и Иордании, признавшей Израиль.