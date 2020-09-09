СМИ сообщили об отказе Ефремова от своего адвоката

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на восемь лет колонии отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

«Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», - объяснила правозащитница.

По ее словам, сейчас родственники актера ищут ему нового адвоката.

При этом сам Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что артист отказался от его услуг после приговора.

«Это глупость просто», - подчеркнул Пашаев, передает ТАСС.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Также суд обязал выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП.