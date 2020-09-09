В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не должны привести к «слияниям и поглощениям».

При этом сообщения о возможном слиянии стран после встречи лидеров Песков назвал чушью.

Темой переговоров политиков могут стать различные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономического партнерства, задолженностей, а также вопросы, связанные с газом.

Говоря о создании единого эмиссионного центра, представитель Кремля уточнил, что это очень существенный шаг на пути укрепления отношений стран. Однако это вопрос воли двух государств, и пока такая воля президентами не озвучивалась.

Ранее Песков прокомментировал сообщения из источников о визите Лукашенко в Москву 14 сентября. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что говорить об этом пока рано.

В конце августа глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в ближайшие две недели ожидается визит в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко.