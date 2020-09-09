Больше половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за неделю

До 50% нормы осадков сентября может выпасть в Москве со вторника по пятницу. С этими подробностями поделилась с РГ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Дождь, сильный ветер и холод идут на область с севера-запада на восток.

Так, в прошедший вторник на территории опорной метеостанции ВДНХ осадки выпали на 12 мм больше, а вот на метеостанции в районе Измайлово рост был зафиксирован на 18 мм. Сегодняшний день принесет 5-6 мм осадков, а вот завтра ожидается самый дождливый день.

«Наиболее сильные дожди ожидаем в четверг, 10 сентября, пролиться на город сможет до 14-16 мм осадков, - рассказала Позднякова. - Это много, возможны локальные подтопления территорий. Усиливать ощущение непогоды станет сильный ветер в порывах до 15-17 м/с».

Такие обильные осадки принесут только пользу, так как на самих метеостанциях ощущается дефицит влаги. Если подсчитать весь объем воды, то он будет сопоставим с половиной месячной нормы осадков.

«Небольшая передышка в дождях придет к выходным дням, когда небо прояснится и выглянет солнце. Под его влиянием воздух сможет прогреться до плюс 20 градусов, ночью не ниже плюс 10», - добавила Позднякова.

А вот уже с понедельника в дневные часы вновь станет прохладно, будут кратковременные дожди.