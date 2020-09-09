Названы достопримечательности, которые нельзя фотографировать

Составлен перечень достопримечательностей, которые туристам запрещено фотографировать. Так в Лондоне путешественникам нужно быть готовыми к тому, что нельзя фотографировать внутри Вестминстерского аббатства, в котором проходила церемония бракосочетания Кейт Мидлтон и принца Уильяма. Объясняется это тем, что церковь является действующей, а вспышки камер отвлекают от молитв.

В Париже нельзя фотографировать внутри базилики Сакре-Кер, которая также является действующим храмом. Запрещено фотографировать ночью Эйфелеву башню. Запрет введен из-за светового шоу, защищенного авторскими правами. Днем символ французской столицы фотографировать разрешается.

В Амстердаме туристы не смогут сделать фото в музее Ван Гога и в Доме Анны Франк. В первом случае запрет на фото связан из-за негативного влияния фотовспышек на произведения искусства. Во втором случае, фотографирующиеся путешественники «мешают посетителям размышлять», пишет таблоид The Sun.

Охранники строго следят за посетителями Сикстинской капеллы в Ватикане, в которой нельзя фотографировать легендарный потолок, расписанный Микеланджело. Запрещено фотографировать со вспышкой в Долине царей в Египте. На знаменитом пляже Май Као в Тайланде не разрешают делать селфи на фоне идущих на посадку самолетов. Власти объясняют это тем, что вспышки мешают пилотам. Не смогут сфотографировать гейшу туристы в японском Киото. Перед посещением района Гион-стрит, их заранее предупреждают об этом и грозят штрафами.