Лукашенко назвал сроки решения вопроса о новых президентских выборах

Вопрос новых выборов президента в Белоруссии может решиться в декабре-январе. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

Лидер рассказал, что раз в пять лет в стране проводится Всебелорусское народное собрание, на котором обсуждаются общественно-политические и экономические вопросы. По словам Лукашенко, оно должно пройти в этом году «скорее всего, в декабре, в крайнем случае после новогодних, рождественских праздников в январе».

«Думаю, что на съезде мы пропишем, сможем даже прописать по срокам некоторые наши действия, вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно», - сказал он в интервью RT и другим российским телеканалам.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии отсутствует дестабилизация. Он также отметил вмешательство внешнего фактора в дела страны.