СМИ: российский спутник «Экспресс-80» получил повреждение

Запущенный в июле с космодрома Байконур российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-80» получил повреждение бортовых систем. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным собеседника агентства, в спутник мог попасть космический мусор. Другие подробности не приводятся.

По информации еще одного источника, на двигательной установке спутника повреждения не сказались, аппарат продолжает довыведение в рабочую точку.

«Экспресс-80» будет отвечать за предоставление услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет и передачу данных на территории РФ и стран СНГ.