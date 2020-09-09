Лукашенко заявил об отсутствии дестабилизации в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакой дестабилизации в стране нет. Такую точку зрения он выразил в интервью RT и другим российским телеканалам.

«Тут… чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому… никакой дестабилизации в стране нет», - сказал он.

По его словам, при отсутствии внешнего фактора «и этого б не было».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы - по данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,1% голосов. С этого дня в стране начались акции протеста.