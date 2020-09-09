В Воронежской области локализован мощный природный пожар
По сообщениям МЧС РФ, угроза населенным пунктам в Бобровском районе Воронежской области снята.
Пожарными подразделениями проводится круглосуточный осмотр территории и проливка.
«На месте пожара работает общая группировка сил и средств в количестве 125 человек и 45 единиц техники. Самолет БЕ-200ЧС МЧС России совершил пять сбросов по 12 тонн воды», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области по Государственной противопожарной службе Сергей Золототрубов.
Уточняется, что общая площадь пожара составляет 130 гектаров не активного горения, а тления на отдельных очагах. Ситуация находится под контролем спасателей.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области почти 10 гектаров леса горит на подступах к поселку Карандеевка Бобровского района. Очаг возгорания расположен всего в нескольких сотнях метров от окраины населенного пункта.