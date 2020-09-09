В стране и мире В Воронежской области локализован мощный природный пожар Виктория Ивашечкина По словам представителей МЧС, на месте горения работают 125 пожарных и 45 единиц техники. © Видео: МЧС России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» По сообщениям МЧС РФ, угроза населенным пунктам в Бобровском районе Воронежской области снята. Пожарными подразделениями проводится круглосуточный осмотр территории и проливка. «На месте пожара работает общая группировка сил и средств в количестве 125 человек и 45 единиц техники. Самолет БЕ-200ЧС МЧС России совершил пять сбросов по 12 тонн воды», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области по Государственной противопожарной службе Сергей Золототрубов. Уточняется, что общая площадь пожара составляет 130 гектаров не активного горения, а тления на отдельных очагах. Ситуация находится под контролем спасателей. Ранее сообщалось, что в Воронежской области почти 10 гектаров леса горит на подступах к поселку Карандеевка Бобровского района. Очаг возгорания расположен всего в нескольких сотнях метров от окраины населенного пункта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует