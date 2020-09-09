Правительство Польши предложило Германии замену «Северному потоку - 2»

Варшава предложила Германии свой газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока - 2», об этом заявил в среду пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», - сказал Мюллер в эфире.

«Северный поток - 2» вызывает у Мюллера беспокойство, так как, по его мнению, это противоречит самой идее европейской солидарности и энергетической безопасности.

Строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год планируется от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализовать проект готовится Nord Stream 2 AG, а единственным аукционером выступает «Газпром». В частности, европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый). Сдача назначена на рубеж 2020-2021 годов.