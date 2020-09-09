В стране и мире Коронавирус В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против COVID-19 Анна Касаткина Первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V» разработана НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. © Фото: Xinhua, Globallookpress Третья фаза клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» начинается 9 сентября. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Сегодня стартует… третья фаза клинических исследований по вакцине», - сказал он, выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Кардиология на марше!». Первая в мире вакцина против коронавируса разработана НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Ранее стало известно, что в стране приступили к производству второй партии препарата для гражданского оборота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует