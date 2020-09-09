В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования», - говорится в сообщении ведомства.

Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников. Инициатива была поддержана и Рособрнадзором.

Проект заключается в исключении иностранного языка из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения отказались от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Он по-прежнему останется в числе предметов, который ученики смогут сдать по собственному выбору.

В 2018 году в Рособрнадзоре сообщили, что в России к 2022 году будет введен обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку.