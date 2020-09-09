Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Толерантный «Оскар»: американская киноакадемия разработала новые стандарты для получения премии

Виктория Ивашечкина
10:06 09.09.2020
По словам экспертов, целью нововведения является обеспечение разнообразия типажей на экране.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Gia Knight, Pixabay

Американская киноакадемия выдвинула новые стандарты для номинантов на премию «Оскар».

Так, в кинолентах, претендующих на статуэтку, хотя бы один из актеров, играющих главные роли, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств.

Если это по сюжету фильма невозможно, то тогда такие люди должны составлять треть съемочной группы вместе с женщинами, приверженцами нетрадиционной сексуальной ориентации и инвалидами. Подобные требования киноакадемия выдвинула и к техническому персоналу.

Эксперты подчеркивают, что целью этого нововведения является обеспечение разнообразия типажей на экране и исключение разного рода притеснения. Новые стандарты начнут действовать с 2024 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
10:04 Армия
Видео
Мастерство пилотирования: кадры приземления Су-25 на грунтовую полосу в Волгоградской области
09:26 В стране и мире
Видео
В Кабуле произошло покушение на вице-президента Афганистана
07:47 В стране и мире
Видео
Бесконечный праздник: нужны ли России выходной 31-го декабря и длинные зимние каникулы
05:17 В стране и мире
Видео
Песков: прямой линии с Путиным в этом году не будет
04:14 В стране и мире
Из-за супертайфуна «Хайшен» в районе Приморья введен режим ЧС
Популярное
Популярное
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой
Психологический прием: назван эффективный способ борьбы с телефонными мошенниками
«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
Опубликовано видео пожара на борту груженного нефтью супертанкера
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.