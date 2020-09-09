Толерантный «Оскар»: американская киноакадемия разработала новые стандарты для получения премии

Американская киноакадемия выдвинула новые стандарты для номинантов на премию «Оскар».

Так, в кинолентах, претендующих на статуэтку, хотя бы один из актеров, играющих главные роли, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств.

Если это по сюжету фильма невозможно, то тогда такие люди должны составлять треть съемочной группы вместе с женщинами, приверженцами нетрадиционной сексуальной ориентации и инвалидами. Подобные требования киноакадемия выдвинула и к техническому персоналу.

Эксперты подчеркивают, что целью этого нововведения является обеспечение разнообразия типажей на экране и исключение разного рода притеснения. Новые стандарты начнут действовать с 2024 года.