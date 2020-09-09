В Кремле рассказали об отсутствии запланированных встреч Путина и Трампа

Между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не планируются контакты до окончания президентских выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», - объяснил Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что такие контакты периодически происходят по инициативе обоих лидеров, а также «по мере необходимости они легко созваниваются».

В начале августа американские СМИ сообщили, что Трамп заявил помощникам о желании встретиться с Путиным до президентских выборов. При этом последний разговор президентов России и США состоялся 23 июля.