Названы способы сэкономить на топливе

Российские автовладельцы поделились способами снизить расходы на топливо. Экономично расходовать горючее стремятся более половины (56%) водителей в стране, следует из опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Большинство автолюбителей (62%) назвали затраты на топливо значительной, но не критичной статьей расходов. Почти четверть (24%) заявили, что заправка автомобиля обходится им очень дорого.

Водители пользуются различными способами для снижения расхода горючего. Так, 39% придерживаются плавного стиля езды, а 13% не пользуются кондиционером в машине. Еще 11% назвали эффективным методом экономии редкую езду, сообщает Autonews. Ничего не делают для экономии 44% опрошенных.

Опрос проводился при участии 1 500 водителей разного пола и возраста.