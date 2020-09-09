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В России продлили выплаты безработным родителям с несовершеннолетними детьми

Виктория Ивашечкина
10:33 09.09.2020
Финансовую помощь получат около 2,8 миллиона россиян, официально признанных безработными.
В России продлили выплаты безработным родителям с несовершеннолетними детьми
© Фото: Алексей Подгорный, Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выплаты в три тысячи рублей безработным родителям с несовершеннолетними детьми продлены на сентябрь.

Выплаты получат около 2,8 миллиона россиян, которые официально признаны безработными и имеют детей младше 18 лет. Об этом говорится на сайте правительства России.

На выплаты из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиарда рублей.

Выплата в три тысячи рублей на каждого ребенка безработного россиянина начислялась в апреле-июне, затем была продлена до августа 2020 года.

Ранее глава государства Владимир Путин распорядился выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, как меру поддержки из-за ситуации с пандемией коронавируса. Позже выплату официально продлили еще на один месяц. Родителям, получившим деньги за своего ребенка в июне, автоматически перечислили 10 тысяч 1 июля.

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