Россия возобновила авиасообщение с Египтом

В среду, 9 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с египетским Каиром, которое было прервано из-за распространения коронавируса.

Пока что летать в Египет можно только из Москвы. В неделю будут осуществляться 3 рейса туда и 3 обратно. А с 17 сентября сообщение с российской столицей восстановит египетская авиакомпания EgyptAir.

Напомним, что с 1 августа Россия возобновила рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. С 15 августа были возвращены полеты в Швейцарию. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.