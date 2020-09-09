Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», - сказал он РИА Новости.

По информации «Интерфакса», в жалобе адвокат попросил отменить вынесенный 8 августа приговор. Также пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила агентству, что жалоба действительно поступила. Ее подписали Эльман Пашаев и еще один адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская.

Дата рассмотрения апелляции в суде еще не назначена.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и на три года лишил его водительских прав. Актер признан виновным в произошедшем 8 июня ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель Сергей Захаров.