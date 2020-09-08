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Коллекции Чарлза Дарвина проверят на расизм в музее Лондона

Виктория Ивашечкина
09:51 08.09.2020
Под угрозой закрытия оказалась и выставка экзотических птиц, собранная ученым.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лондонский музей естествознания проверит коллекции ученого Чарлза Дарвина на расизм.

Из-за протестов движения Black Lives Matter сотрудники удалят все оскорбительные экспозиции, которые якобы отражают рабовладельческие пережитки прошлого.

При этом проблематичными могут стать целые залы. Под угрозой закрытия и выставка экзотических птиц, собранная Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова.

В научном докладе, опубликованном в британских СМИ, это путешествие ученого названо «колониалистским». Не исключено, что из главного зала музея уберут и статую самого Чарлза Дарвина.

Напомним, это не первый случай, когда на фоне протестов движения Black Lives Matter его сторонники требуют запретить любое упоминание о рабовладельческих временах или, по их мнению, расизме в музыке, искусстве, живописи.

Так, ранее стриминговый сервис HBO Max убрал из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину «Унесенные ветром» из-за «неподобающего» освещения темы расизма в американском обществе на фоне протестов после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

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