Оборванные провода и ушедшие под воду дороги: в Приморье ликвидируют последствия тайфуна «Хайшен»

Супертайфун «Хайшен» оставил без электричества четыре района в Приморском крае. Мощные проливные дожди размыли дороги и мосты, отрезав несколько населенных пунктов от мира.

«Хайшен» ударил по Приморью в ночь на 8 сентября. Штормовой ветер оборвал провода, аварии ликвидируют 40 бригад энергетиков.

Ливнями подтоплены сельхозугодья, размыты трассы и мосты, из-за этого оказались отрезаны сразу несколько населенных пунктов. МЧС эвакуирует людей в пункты временного размещения.

В данный момент «Хайшен» уходит в сторону Китая. Но его отголоски могут усугубить паводковую обстановку и в Хабаровском крае. Из-за угрозы наводнения в регионе действует режим повышенной готовности. В шести районах уже подтоплены восемь дорог и более тысячи земельных участков. На островах, расположенных на Амуре напротив Хабаровска, за минувшие сутки под воду ушли свыше сотни дач.