В Подмосковье назвали победителей конкурса «Лидеры России»

Победителями конкурса «Лидеры России» в этом году стали не 100, а 106 человек. Такое решение было принято из-за того, что несколько участников набрали одинаковое количество баллов, объяснил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Суперфинал конкурса завершился 7 сентября. До него дошли лишь 300 участников из более чем 90 тысяч. Борьба за победу была жесточайшей, и до последней секунды оставалось неясным, кому достанутся призы.

Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно с 2017 года. Его целью является поиск наиболее талантливых управленцев, которые в будущем смогут претендовать на высокие должности во властных структурах и крупных компаниях. Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин пообещал оставаться наставником конкурса и привлечь к этому других членов правительства.