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Колесникову и двух членов КС оппозиции Белоруссии заметили на границе с Украиной

Виктория Ивашечкина
09:10 08.09.2020
Ранее белорусские СМИ сообщили, что Антон Родненков и Иван Кравцов накануне ночью сбежали за границу.
Колесникову и двух членов КС оппозиции Белоруссии заметили на границе с Украиной
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова и ее двое соратников утром во вторник, 8 сентября, прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной.

«Они втроем прошли оформление в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины», - уточнил он.

При этом, по данным белорусского Агентства теленовостей, «Антон Родненков и Иван Кравцов (соратники Колесниковой) этой ночью сбежали за границу».

«Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», - отметили представители Агентства теленовостей.

Ранее СМИ сообщили, что Мария Колесникова была похищена неизвестными в центре Минска. При этом в минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля отметили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. 

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