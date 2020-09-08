Колесникову и двух членов КС оппозиции Белоруссии заметили на границе с Украиной

Официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова и ее двое соратников утром во вторник, 8 сентября, прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной.

«Они втроем прошли оформление в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины», - уточнил он.

При этом, по данным белорусского Агентства теленовостей, «Антон Родненков и Иван Кравцов (соратники Колесниковой) этой ночью сбежали за границу».

«Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», - отметили представители Агентства теленовостей.

Ранее СМИ сообщили, что Мария Колесникова была похищена неизвестными в центре Минска. При этом в минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля отметили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета.