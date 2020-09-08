Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу Пентагона

Виктория Ивашечкина
08:25 08.09.2020
Президент США предложил назначить на эту должность министра по делам ветеранов Роберта Уилки.
СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу Пентагона
© Фото: White House, via, Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп недоволен работой нынешнего министра обороны Марка Эспера. По этой причине политик рассматривает новую кандидатуру на пост главы Пентагона.

СМИ пишут, что Трамп встречался со своими советниками и обсуждал с ними возможное увольнение Эспера.

В качестве кандидата Трамп предложил министра по делам ветеранов Роберта Уилки, который был утвержден на эту должность в 2018 году.
При этом два высокопоставленных чиновника администрации рассказали, что президент обсуждал это непосредственно с Уилки в Белом доме в прошлом месяце, передает NBS News

Уточняется, что на данный момент рассматривают еще несколько кандидатур на пост главы Пентагона. При этом СМИ пишут, что Трамп не планирует увольнять Марка Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
08:25 В стране и мире
СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу Пентагона
07:22 В стране и мире
Видео
Звук сброшенной бомбы: во Владивостоке произошел взрыв на теплотрассе
06:45 В стране и мире
Видео
Опасная траектория: отработанная ступень китайской ракеты упала у жилых домов
06:25 В стране и мире
Видео
Финал истории: в Москве вынесут приговор Ефремову
05:00 Армия
Видео
На российскую базу в Таджикистане прибыли новые вертолеты Ми-8МТВ5-1
Популярное
Популярное
Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Видео
Опубликованы кадры с места поисков пропавших под Сочи туристов
Видео
На юге Красноярского края выпал первый снег
Видео
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.