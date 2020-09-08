СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп недоволен работой нынешнего министра обороны Марка Эспера. По этой причине политик рассматривает новую кандидатуру на пост главы Пентагона.

СМИ пишут, что Трамп встречался со своими советниками и обсуждал с ними возможное увольнение Эспера.

В качестве кандидата Трамп предложил министра по делам ветеранов Роберта Уилки, который был утвержден на эту должность в 2018 году.

При этом два высокопоставленных чиновника администрации рассказали, что президент обсуждал это непосредственно с Уилки в Белом доме в прошлом месяце, передает NBS News.

Уточняется, что на данный момент рассматривают еще несколько кандидатур на пост главы Пентагона. При этом СМИ пишут, что Трамп не планирует увольнять Марка Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.