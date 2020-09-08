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Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку

Анна Касаткина
08:03 08.09.2020
При помощи подобных звонков мошенники могут формировать базу потенциальных жертв.
Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку
© Фото: Foundry Co, Pixabay

«Немые» звонки совершаются для того, чтобы проверить контактность абонента. Подтверждением активности абонента служит звук голоса, который робот считывает и начинает воспроизводить рекламное сообщение.

По словам специалиста пресс-службы Роскачества Алеси Боровиковой, люди зачастую сами дают согласие на такие звонки при подписании договора с банками, операторам связи и другими компаниями. После мошенники могут массово обзванивать купленные на «черном рынке» номера для формирования базы потенциальных жертв.

«Если вы ответите на звонок, то, скорее всего, кто-то поставит в таблице галочку, что номер активен, а сам звонок сбросится. Когда вам позвонят в следующий раз, звонок будет уже с конкретной фишинговой целью», - объяснила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, звонок, который сразу сбрасывается, может быть отдельным способом обмана – при перезвоне на номер спишутся деньги либо начнется навязывание какой-либо мошеннической услуги. В случае если пострадавший человек позже решит обратиться в суд, факт того, что он позвонил сам, может сыграть не в его пользу, добавила Боровикова.

Специалист посоветовала никогда не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если кто-то хочет с вами связаться, он может перезвонить еще раз или отправить sms.

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