Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Народный артист России, режиссер Дмитрий Певцов сообщил в соцсетях, что его выписали из больницы в поселке Коммунарка в Москве.

Напомним, звезду госпитализировали в конце августа с воспалением легких. При этом коронавирус у него не выявили.

В понедельник, 7 сентября, замдиректора театра «Ленком» Сергей Вольтер сообщил, что артист чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

«Я дома ... Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в поселке Коммунарка и отдельно Денису Николаевичу и его заместителю его заместителю Рустаму Казбековичу», - рассказал Певцов в своем видеобращении, размещенном в соцсетях звезды.

Несколько дней назад представитель актера Евгений Коротаев рассказал «Звезде» о самочувствии Певцова. По его словам, у артиста нормализовалось состояние, он идет на поправку. При этом, по словам жены Певцова актрисы Ольги Дроздовой, скорее всего, ее супруг простудился в холодной воде.