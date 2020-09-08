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Звук сброшенной бомбы: во Владивостоке произошел взрыв на теплотрассе

Виктория Ивашечкина
07:22 08.09.2020
На месте аварии работают ремонтные бригады.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во Владивостоке произошел мощный взрыв на одной из теплотрасс города.

Местные жители рассказали, что звук был такой, будто сбросили бомбу.

В районе ЧП вырваны куски асфальта, ими повредило стоящие рядом машины. В соседнем доме оказались выбиты окна.

По последним данным, эвакуированы 65 человек. Нескольким квартирам нанесен серьезный ущерб. Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады.

Для обогрева помещений устанавливают тепловые пушки, предоставленные МЧС. Во всем районе отключили водоснабжение. Восстановить его планируют в течение дня. Власти города обещают пострадавшим оказать всю необходимую помощь и выплатить компенсации.

Причины аварии пока неизвестны.

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