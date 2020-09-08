Опасная траектория: отработанная ступень китайской ракеты упала у жилых домов

Отработанная ступень китайской ракеты едва не рухнула на головы людям. КНР накануне вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования, но по плану пошло не все.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как часть ракеты-носителя летит обратно на Землю. Первая ступень упала недалеко от населенного пункта, в сотне метров от школы и жилых домов.

В воздух поднялся оранжевый столб ядовитого дыма, на месте падения образовалась глубокая воронка. О возможных пострадавших пока не сообщается.