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Опасная траектория: отработанная ступень китайской ракеты упала у жилых домов

Анна Касаткина
06:45 08.09.2020
О возможных пострадавших пока не сообщается.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отработанная ступень китайской ракеты едва не рухнула на головы людям. КНР накануне вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования, но по плану пошло не все.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как часть ракеты-носителя летит обратно на Землю. Первая ступень упала недалеко от населенного пункта, в сотне метров от школы и жилых домов.

В воздух поднялся оранжевый столб ядовитого дыма, на месте падения образовалась глубокая воронка. О возможных пострадавших пока не сообщается.

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